"Луис Энрике – единственный тренер ПСЖ в эпоху катарцев, у которого есть яйца, чтобы воплотить в жизнь то, что у него в голове. Он включил Килиана Мбаппе в ротацию.

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Мбаппе выводит свою команду на поле, говоря: "Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции". Ранее он сказал: "Я хочу играть здесь, а не где-то еще, бла-бла-бла". Ему придется отложить свое эго в сторону и быть последовательным.

Он говорит: "Я отдам все ради ПСЖ, я хочу уйти на хороших условиях". Но, учитывая настроение по отношению к партнерам, который он снова показал в матче против Дортмунда. Извините, но ему надо усомниться в себе", – цитирует Пети Foot mercato.

Напомним, Луис Энрике в чемпионате Франции уменьшает игровое время Килиана Мбаппе, заменяя его по ходу матча, или оставляя на скамейке запасных.

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