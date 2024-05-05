"У Луиса Энрике есть яйца": чемпион мира раскритиковал Мбаппе и поддержал тренер ПСЖ
Бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира-1998 и победитель Евро-2000 Эммануэль Пети высказал свое мнение относительно Луиса Энрике и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Луис Энрике – единственный тренер ПСЖ в эпоху катарцев, у которого есть яйца, чтобы воплотить в жизнь то, что у него в голове. Он включил Килиана Мбаппе в ротацию.
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Мбаппе выводит свою команду на поле, говоря: "Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции". Ранее он сказал: "Я хочу играть здесь, а не где-то еще, бла-бла-бла". Ему придется отложить свое эго в сторону и быть последовательным.
Он говорит: "Я отдам все ради ПСЖ, я хочу уйти на хороших условиях". Но, учитывая настроение по отношению к партнерам, который он снова показал в матче против Дортмунда. Извините, но ему надо усомниться в себе", – цитирует Пети Foot mercato.
Напомним, Луис Энрике в чемпионате Франции уменьшает игровое время Килиана Мбаппе, заменяя его по ходу матча, или оставляя на скамейке запасных.