Шевченковский районный суд Львова продлил Андрею Павелко пребывание под стражей, о чем стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Отмечается, что Павелко останется в СИЗО до 15 февраля. До 22 января можно подать апелляцию на это решение.

Напомним, в 2022 году Павелко и Записоцкий (генеральный секретарь УАФ – прим.) получили подозрения о хищении средств при строительстве футбольных полей. Им была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен. Летом 2023-го суд изменил фигурантам меру пресечения – сейчас оба находятся в СИЗО и отстранены от своих должностей.

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