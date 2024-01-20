Україна

Шахтар офіційно підтвердив трансфер коштовного новачка.

Гладкий обрав шокуючий варіант кар'єри – екс-форвард збірної України повернеться у рідний клуб аж на дві посади.

Андрій Павелко залишиться в СІЗО – чергове рішення суду.

Динамо повідомило про оренду провального легіонера в Європу.

Світ

Інтер вийшов у фінал Суперкубка Італії, декласувавши Лаціо – "абсурдний" турнір показав невігластво Саудівської Аравії.

Холанд став найкращим гравцем року, Манчестер Сіті та Барселону визнали найкращими клубами, Роналду поповнив колекцію нагород, вигравши у трьох номінаціях, Беллінгема теж не забули – нагороди від Globe Soccer Awards.

Кубок Іспанії: результати жеребкування 1/4 фіналу – Барса в Класіко, прохідний суперник для Довбика і Циганкова.

Іван Перішіч несподівано повернувся в рідний клуб – є шанс виграти перше за 19 років чемпіонство.

Українці за кордоном

Трубін провів "сухий" матч за Бенфіку – сейв українця допоміг погасити пожежу й здобути перемогу.

Український хавбек продовжив контракт з Борусією Д – вихованець Шахтаря за крок від головної команди "джмелів".

Русин і Ко не встояли проти Халл Сіті – дебютний гол хавбека Ліверпуля завдав Сандерленду другої поразку поспіль.