Головні новини 19 січня: Шахтар купив ще одного легіонера, Павелко залишиться під вартою, нагороди Холанда і Роналду
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 19 січня.
Україна
Шахтар офіційно підтвердив трансфер коштовного новачка.
Гладкий обрав шокуючий варіант кар'єри – екс-форвард збірної України повернеться у рідний клуб аж на дві посади.
Андрій Павелко залишиться в СІЗО – чергове рішення суду.
Динамо повідомило про оренду провального легіонера в Європу.
Світ
Інтер вийшов у фінал Суперкубка Італії, декласувавши Лаціо – "абсурдний" турнір показав невігластво Саудівської Аравії.
Холанд став найкращим гравцем року, Манчестер Сіті та Барселону визнали найкращими клубами, Роналду поповнив колекцію нагород, вигравши у трьох номінаціях, Беллінгема теж не забули – нагороди від Globe Soccer Awards.
Кубок Іспанії: результати жеребкування 1/4 фіналу – Барса в Класіко, прохідний суперник для Довбика і Циганкова.
Іван Перішіч несподівано повернувся в рідний клуб – є шанс виграти перше за 19 років чемпіонство.
Українці за кордоном
Трубін провів "сухий" матч за Бенфіку – сейв українця допоміг погасити пожежу й здобути перемогу.
Український хавбек продовжив контракт з Борусією Д – вихованець Шахтаря за крок від головної команди "джмелів".
Русин і Ко не встояли проти Халл Сіті – дебютний гол хавбека Ліверпуля завдав Сандерленду другої поразку поспіль.