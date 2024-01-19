Шахтер наконец-то подтвердил трансфер Кевина из Палмейраса в своих соцсетях. Позже клуб сделал это же и на официальном сайте.

Дорогой новичок Шахтера попрощался с нынешним клубом – в сети уже гуляют фото в футболке "горняков"

Бразилец подписал контракт на 5 лет и будет выступать под 37-м номером. Ранее СМИ сообщали, что Шахтер заплатит 15 млн евро за Кевина.

Добавим, что Кевин провел всего 11 матчей и забил один гол за первую команду Палмейрас. Он может сыграть на обоих флангах атаки, а также на позиции оттянутого форварда. Transfermarkt оценивает бразильца всего в 4 млн евро.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців