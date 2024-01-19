Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду отметили за его достижения в 2023 году.

В Дубае сегодня, 19 января, проходит ежегодное вручение премии Globe Soccer Award. Криштиану Роналду забрал сразу три приза.

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Звезду Аль-Насра признали лучшим игроком на Ближнем Востоке. Также Роналду получил награду имени Диего Марадоны как лучший бомбардир. Португалец отметился 54 голами за 59 матчей в 2023 году. Португалец также стал победителем в номинации "любимец публики".

В текущем сезоне Криштиану сыграл за Аль-Наср в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 11 ассистов.

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Congratulations to CRISTIANO RONALDO on winning the 2023 #GlobeSoccer’s MARADONA AWARD for Best Goalscorer @Cristiano @NakheelOfficial pic.twitter.com/GgTm7Xth9m — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024