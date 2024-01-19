Атакующий полузащитник Даниил Кревсун продлил сотрудничество с Боруссией Д, сообщает официальный сайт "черно-желтых".

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Украинец пролонгировал соглашение еще на 2 года – до лета 2026 года. В начале года наш земляк прошел сборы в турецком Белеке с командой U-23 (принял участие в спарринге с ростокской Ганзой). Отмечается, что со следующего сезона он станет полноценным игроком U-23.

"Даниил не только отличается высокой скоростью, но и стратегически хороший футболист. Он почти всегда находит нужные места на поле. Он акклиматизировался у нас по характеру и футбольными навыками. Я убежден, что он и в дальнейшем будет прогрессировать в Боруссии", – цитирует наставника U-23 Яна Циммерманна Ruhr Nachrichten.

Напомним, Даниил – воспитанник Шахтера. В сентябре 2022 года он присоединился к немецкому Пройссену, откуда в январе 2023-го перебрался в Боруссию Д. В текущем сезоне провел 18 матчей за U-19 во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Знаменитым игрок стал в ноябре, когда его мама в соцсетях выразила возмущение по поводу невызова сына в сборную Украины. Олег Кузнецов, который тогда возглавлял U-19, опозорился странными оправданиями, вызвав волну хейта в свой адрес.

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