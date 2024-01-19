Динамо на своем официальном сайте объявило о переходе Лонвейка в нидерландскую Фортуну Ситтард.

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Речь идет об аренде до конца сезона 2024/25. Фортуна не будет иметь права выкупа нидерландца. Первую половину Лонвейк провел в Андерлехте, сыграв всего 39 минут.

Напомним, Джастин Лонвейк перешел в Динамо в сентябре 2022 года из датского Виборга за 1,5 млн евро. Он не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны и перешел в Андерлехт летом 2023 года. Действующее соглашение полузащитника с киевлянами действует до 2027 года.

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