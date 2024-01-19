Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд получил очередную награду в своей карьере.

В Дубае состоялась церемония награждения лучших в футболе по итогам 2023 года. Эрлинг Холанд получил звание лучшего игрока.

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В сезоне 2022/23 норвежский нападающий помог Манчестер Сити оформить исторический требл. "Горожане" добыли титул чемпиона Англии, выиграли Кубок Англии и Лигу чемпионов. Холанд в прошлом сезоне забил 52 гола в 53 матчах за Манчестер Сити.

На награду также претендовали: Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин де Брюйне, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Винисиус и Бернарду Силва.

Стоит заметить, что Эрлинг стал игроком года по версии организаторов Globe Soccer Awards впервые в карьере. В прошлом году награда досталась Кариму Бензема.

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