Во втором по силе дивизионе чемпионата Англии Халл Сити в гостях минимально одолел Сандерленд (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Англия, Чемпионшип, 28-й тур

Сандерленд – Халл Сити – 0:1

Гол: Карвалью, 71

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В очередном туре Чемпионшипа Сандерленд на своем поле проиграл Халл Сити. В составе хозяев с первых минут вышел украинский форвард Назарий Русин.

До середины тайма хозяева владели небольшим преимуществом, однако их хватило лишь на один удар в створ ворот. В свою очередь соперник имел реальный шанс забить на 30-й минуте: Льюи Койл нанес удар с линии штрафной в дальний угол, но голкипер "черных котов" в прыжке потянул. Через мгновение к воротам рвался Русин, но был остановлен ударом в лицо и заработал на себе предупреждение. В общем игроки Халл Сити заметно нервничали, что вылилось в 5 желтых карточек до перерыва.

На 40-й минуте Сандерленд получил шанс со штрафного, но удар после заброса во вратарскую получился совсем слабым. Наш земляк был не слишком заметен в первом тайме и успел отдать три точные передачи, выиграть одну воздушную дуэль, дважды проиграть в борьбе за позицию и дважды терял мяч.

После отдыха хозяева взяли в осаду соперника и буквально не слезали с его ворот, но не хватало точности. На 71-й минуте одна из немногочисленных атак Халл Сити привела к голу: после навеса с углового и сумбура в штрафной мяч прилетел к Фабиу Карвалью и тот с лету замкнул его в сетку. К слову, португальский хавбек лишь несколько дней назад перебрался в Чемпионшип из Ливерпуля на правах аренды.

Сразу после гола Майкл Бил посадил на скамейку Русина, выпустив вместо него Луиса Семеду. Несмотря на еще ряд замен и сверхусилия хозяев "тигры" выстояли и добыли три очка.

Победа принесла Халл Сити 42 пункта и позволила подняться на шестую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, Сандерленд опустился на восьмую ступень.

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