В пятницу, 19 января, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании 2023/24. Кто с кем сыграет, читайте в этой новости на "Футбол 24".

До этой стадии дошли только представители Ла Лиги. Кубок Испании точно будет иметь нового обладателя, поскольку Реал вылетел от Атлетико. Жеребьевка 1/4 финала подарила одну из разновидностей Класико (Атлетик и Барса никогда не вылетали из элиты), а Жирона Артема Довбика и Виктора Цыганкова получила вполне проходимого соперника.

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Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании 2023/24

Атлетик – Барселона

Сельта – Реал Сосьедад

Мальорка – Жирона

Атлетико – Севилья

Эта стадия также состоит из одного поединка, который сыграют на поле первой команды. Базовые даты матчей 1/4 финала Кубка Испании – 23-25 января.

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