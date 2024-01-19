Суперкубок Италии, 1/2 финала

Интер – Лацио – 3:0

Голы: Тюрам, 17, Хакан, 50(п), Фраттези, 87

Еще до отчетного матча было известно, что в этом году Суперкубок выиграет одна из трех команд, представляющая Италию в плей-офф Лиги чемпионов. Наполи вышел в финал вчера, а вторую путевку сегодня разыгрывали Интер и Лацио. Именно эти три команды преодолели групповой этап ЛЧ (Милан вылетел в Лигу Европы). Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как вторая и третья команда в прошлом сезоне Серии А соревновались за возможность побороться за очередной трофей.

Наполи разбил Фиорентину и вышел в финал Суперкубка Италии – неожиданный герой оформил дубль за три минуты.

Симоне Индзаги никогда не проигрывал своей бывшей команде в домашних матчах. Сегодня Интер был номинальным хозяином. Маурицио Сарри, хоть и откровенно говорил, что его не интересует этот турнир, но выставил вполне основной состав. У миланцев также вышло самое сильное сочетание футболистов. Следует отметить, что именно миланцы выиграли два последних розыгрыша Суперкубка Италии. Только Ювентус выигрывал этот трофей чаще (9 раз). У Интера сейчас 6.

В начале матча могло показаться, что продолжается прошлый тур Серии А, в котором "нерадзурри" разбили Монцу. Правда, речь идет не о преимуществе Интера, а персонально о Маркусе Тюраме. Француз, как и шесть дней назад, продолжил находить опасные моменты и упускать их – за стартовые восемь минут была уже парочка. Впрочем, сегодня Маркус быстро внес коррективы в настройку прицела и на 17-й открыл счет. В этой атаке необходимо отметить Димарко, отдавшего эффектный ассист пятой. Тюрам стал третьим игроком Интера, который в нынешнем сезоне забил минимум 10 голов. В топ-5 чемпионатах таким могут похвастаться только Реал и Ман Сити.

Можно говорить о хорошем начале, но на самом деле Интер провел в таком стиле весь первый тайм. Только игроки миланцев создавали опасные моменты. Похоже, "орлы" взяли на вооружение философию своего тренера и несерьезно отнеслись к Суперкубку. Лацио даже не пытался угрожать чужим воротам. У "нерадзурре" только Тюрам еще до перерыва должен был оформить хет-трик. В одном из эпизодов французу помешал каркас ворот, в другом – отчаянные действия Романьоли.

Второй гол Проведель пропустил на старте второго тайма. Педро пришел помогать в обороне и ударил по ноге Лаутаро. Это произошло в пределах штрафной, и VAR подсказал главному арбитру, что здесь следует назначить пенальти. Маттео Маркетти посмотрел повтор и согласился с коллегами, а Хакан Чалханоглу в очередной раз безупречно пробил с 11 метров. Через две минуты Мартинес уже самостоятельно мог делать счет разгромным – снова за Лацио сыграла перекладина. Впоследствии еще один момент для аргентинца создал Тюрам. В этот раз Лаутаро не сумел попасть в створ.

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Казалось, игра сделана, поэтому Симоне Индзаги начал активно снимать с игры лидеров. Три вышедших на замену игроки создали третий гол "нерадзурри". Алексис разогнал контратаку после грубейшей ошибки Луиса Альберто. Мхитарян и Фраттези выбежали против одного защитника и легко реализовали большинство. Армянин записал в свой актив ассист на итальянца. Лацио свой гол забил на последней минуте основного времени. Арбитры его не засчитали, потому что Иммобиле подыграл себе рукой. Вот таким был единственный удар "орлов" в створ ворот в этом матче. Интер одержал легкую победу и путевку в финал Суперкубка Италии.

Арабский пузырь

Последние месяц-два футбольные амбиции Саудовской Аравии терпят удар за ударом. Ряд звезд уже разочарован пребыванием в этой стране и размышляет о плане бегства. Некоторые даже успели организовать демарш. В частности, бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон насладился игрой под руководством Стивена Джеррарда и уехал играть за Аякс.

Важнее понимать, что не только легионеры наносят репутационный ущерб Саудовской Аравии. Они сами с этим прекрасно справляются. Суперкубок Италии показал, какая это "футбольная страна". Шейхи вкладывают огромные деньги, чтобы принять эти соревнования. Возможно, надеясь таким образом приучить местных болельщиков ходить на стадионы. Итальянцы, а также испанцы, с радостью "продали" им свой Суперкубок на многие годы вперед.

Состав участников этого года от Апеннин стал шоком для арабов. Они совершенно серьезно возмущались, что такие клубы, как Ювентус и Милан, пренебрегли их гостеприимством. Мол, это проявление неуважения – отказаться ехать в Саудовскую Аравию. Правда, никто не отказывался. В регламенте турнира четко прописано, кто имеет право бороться за трофей. Для Италии это первые две команды Серии А в прошлом сезоне, а также участники финала национального Кубка.

То есть, хозяева Суперкубка выдвинули максимально абсурдные претензии. Это многое говорит об их заинтересованности. Жаль, что генеральному директору Серии А Луиджи Ди Сьерво пришлось оправдываться перед такими людьми – настоящими дилетантами в футболе. Мы еще раз убедились, что наличие больших денег решает далеко не все. Все объяснения итальянской стороны оказались тщетными. На вчерашний матч между Наполи и Фиорентиной пришло очень мало зрителей. Трибуны были почти пустые.

Следует признать, что вывеска Интер – Лацио вызвала гораздо больший интерес. Конечно, если арабы не использовали админресурс для заполнения стадиона. Все равно эта история получилась очень странной, ведь цены на билеты были очень низкими. В Италии даже на Серию В придется платить дороже, не говоря уже о поединке двух участников плей-офф Лиги чемпионов.

Словом, Кубок Италии, который и раньше не являлся слишком престижным турниром, сейчас вообще становится проблемой. Саудиты не понимают, почему нужно ходить на такие матчи. За итальянцев все сказал Маурицио Сарри: "Все знают, что я думаю, что этот турнир – не о спорте. Берешь деньги и убегаешь. Мы берем все, что можем, таким недальновидным способом. Мы ходим по миру, попрошайничая. Со всеми проблемами, связанными с переполненными списками матчей, мы организовали Суперкубок четырех команд в шести тысячах километрах от Италии. Если современный футбол является таким типом эволюции, то я рад быть старомодным. Суперкубок – это трофей, который использует тренер, чтобы сказать, что он что-то выиграл. Но это не помогает клубу развиваться. Я хотел бы выиграть что-то, что также поможет клубу".

Наставник Лацио сделал все от себя зависящее, чтобы поскорее вернуться домой. "Орлы" даже не попробовали навязать борьбу Интеру. Поэтому в финале Суперкубка Италии нас ждет противостояние действующего чемпиона Италии (Наполи) и главного претендента на Скудетто в этом году.