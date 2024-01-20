Бенфика в 18 туре чемпионата Португалии обыграла Боавишту (2:0). Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 18 тур

Бенфика – Боавишта – 2:0

Гол: Ди Мария, 61, Леонарда, 90+4

Анатолий Трубин уже привычно оказался в стартовом составе на матч против Боавишты. У украинского голкипера в первом тайме не было особой работы. Можно лишь вспомнить момент на 19 минуте, когда соперник сумел прострелить в штрафную с фланга. Трубин сильно выбил мяч кулаками. Больше моментов Бенфика не позволила создать Боавиште.

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После перерыва "орлы" продолжали давить на соперника. На 47 минуте Ди Мария забил, впрочем, VAR отменил взятие ворот. Зато Боавишта сумела провести опасную атаку, которая привела к острому моменту с участием Трубина. Из-за пределов штрафной площади игрок Боавишты сильно пробил. Анатолий кончиком пальцев дотянулся до мяча, но он коварно покатился в сторону ворот. Партнеры подстраховали. Через несколько минут Ди Мария открыл счет, и на этот раз гол засчитали. В компенсированное время "орлы" забили второй гол, автором которого стал Леонарду.

Команда Трубина находится на втором месте в турнирной таблице с 45 баллами. От первой строчки Бенфика отстает на один пункт.

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