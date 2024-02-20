Украинцы за рубежом

Безус стучится в сборную Украины, Трубин ошибся, но с рекордом вошел в историю Бенфики.

Десять легионеров сборной Украины ежемесячно поддерживают семьи погибших фанатов – стал известен список благотворителей.

За Яремчука 17 миллионов не потянут – именитый клуб стремится оформить трансфер украинца с большой скидкой.

Мудрик – не первый в черном списке Челси: украинец может избежать продажи.

Украина и мир

Гол Цыганкова не спас Жирону от поражения в Бильбао – Каталонцы все дальше от мечты о золоте.

Эвертон спасся от поражения Кристал Пэлас и покинул зону вылета – из-под Миколенко забили роскошный гол

Динамо нашло решение главной проблемы на случай трансферной неудачи – разительный контраст с Шахтером.

Монзуль возглавит Комитет арбитров УАФ, итальянцы покинут Украину.

Тренерские отставки

В понедельник состоялось несколько громких тренерских перестановок. Аурелио Де Лаурентис за несколько дней до матча с Барселоной в Лиге чемпионов решился уволить Вальтера Мадзарри. Наполи пригласил наставника сборной Словакии.

Назарий Русин получил уже третьего тренера за этот сезон. Сандерленд уволил бывшего ассистента Стивена Джеррарда лишь после 13 матчей во главе команды. В АПЛ тренера сменил Кристал Пэлас. Ожидаемо вместо Роя Ходжсона назначили Оливера Гласнера.

Марсель спешит назначить сенсационного тренера к ответному матчу с Шахтером – он с позором потерял работу в Африке.