Марсель спешит назначить сенсационного тренера к ответному матчу с Шахтером – он с позором потерял работу в Африке
Марсель вынужден идти на отчаянные шаги, что срочно исправить ситуацию после 7 матчей без побед.
Марсель решил уволить Гаттузо и начал поиски нового тренера. Главным кандидатом на должность стал Жан-Луи Гассе, сообщает RMC Sport.
Марсель уволил Гаттузо между матчами с Шахтером в Лиге Европы, – L'Equipe
70-летний специалист должен возглавить Олимпик до конца сезона. В Марселе надеются, что новый тренер выведет команду уже на ответный матч плей-офф Лиги Европы против Шахтера, который состоится в четверг, 22 февраля.
Гассе в январе с позором был уволен из сборной Кот-д'Ивуара. "Слоны" провалили групповой этап домашнего КАН, поэтому местная федерация досрочно выгнала тренера. Кот-д'Ивуару все же повезло выйти из группы, а в итоге сборная стала чемпионом Африки.
Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч