Марсель вынужден идти на отчаянные шаги, что срочно исправить ситуацию после 7 матчей без побед.

Марсель решил уволить Гаттузо и начал поиски нового тренера. Главным кандидатом на должность стал Жан-Луи Гассе, сообщает RMC Sport.

Марсель уволил Гаттузо между матчами с Шахтером в Лиге Европы, – L'Equipe

70-летний специалист должен возглавить Олимпик до конца сезона. В Марселе надеются, что новый тренер выведет команду уже на ответный матч плей-офф Лиги Европы против Шахтера, который состоится в четверг, 22 февраля.

Гассе в январе с позором был уволен из сборной Кот-д'Ивуара. "Слоны" провалили групповой этап домашнего КАН, поэтому местная федерация досрочно выгнала тренера. Кот-д'Ивуару все же повезло выйти из группы, а в итоге сборная стала чемпионом Африки.

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