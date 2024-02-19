“Купило ли Динамо центрального защитника? Пока что нет. Я уже цитировал Игоря Михайловича Суркиса, который говорил: ”Занимаемся“. Киевляне ищут – дай бог, найдут. Если нет – то будет играть Тарас Михавко (18-летний центральный защитник еще не дебютировал за первую команду в официальных матчах – прим. "Футбол 24").

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Михавко – со Львова, футболист и воспитанник футбольной школы Львов. На него очень рассчитывают. Я вам скажу, что еще в осенней части его в основном составе команды хотел выпускать Александр Шовковский, но пока оно так", – заявил Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, в зимнее трансферное окно киевский клуб все еще не подписал ни одного новичка. Шахтер усилился тремя футболистами на общую сумму почти 25 млн евро – контракты с "горняками" заключили Марлон Гомеш, Кевин и Лука Лацабидзе.