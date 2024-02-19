По информации Вацко, Комитет арбитров УАФ возглавит 42-летняя Екатерина Монзуль, для которой это, вероятнее всего, будет означать завершение судейской карьеры. Она заменит на этом посту Лучано Лучи.

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"Во вторник, 20 февраля, состоится заседание Исполкома УАФ, на котором, насколько я понимаю, должны утвердить нового председателя Комитета арбитров.

Наши рефери проводили предсезонный сбор на Закарпатье. Насколько я слышал, туда приезжали итальянские кураторы – Лучи и Риццоли. В прошлом году их не было, а сейчас приехали, потому что пришла новая власть, с новой властью надо договариваться.

Но новая власть публично декларировала, что решение проблемы арбитража – один из приоритетов для нее. Поэтому финита, итальянцы больше не будут управлять украинскими арбитрами. То, во что под их руководством превратился арбитраж в украинском футболе, только слепой не видел, что это катастрофа. Люди просто получали зарплату в УАФ, но ничего не делали. Сидели в Италии себе, да и все. Уже начали шутить, что украинским арбитражем руководит переводчик Лучи, потому что через него вся коммуникация.

Поэтому Лучи, Риццоли – arrivederci. Еще не 100%, но, вероятнее всего, новым руководителем станет Екатерина Монзуль. Насколько я понимаю, это будет означать завершение ею карьеры арбитра. Будет госпожа Екатерина теперь рулить нашими судьями", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, Лучи начал работать в УАФ (тогда еще ФФУ) в 2010 году на должности ассистента Пьерлуиджи Коллины – тогдашнего куратора судейского корпуса. В 2015-м итальянец стал главой Комитета арбитров УАФ.

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