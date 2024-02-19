Президент партенопейцев Аурелио Де Лаурентис объявил о назначении Франческо Кальцоны. Вскоре информацию подтвердили официальные клубные ресурсы.

Осимхен рискует пропустить матч против Барселоны в ЛЧ – тренер Наполи раскрыл причины

Это третий тренер Наполи в постчемпионский сезон. Руди Гарсию меняли на Вальтера Мадзарри, который не смог вытащить команду из кризиса. За три месяца он провел 17 матчей и выиграл лишь 6. Наполи позорно вылетел из Кубка Италии, проиграл Суперкубок Интеру, а в чемпионате идет девятым.

55-летний Кальцона – не чужой человек для Наполи. Здесь он работал ассистентом Сарри и Спаллетти, а летом 2022 возглавил сборную Словакии. Инсайдеры сообщали, что специалист будет совмещать две работы. К слову, словаки – потенциальный соперник сборной Украины на Евро-2024. В финальной части они будут играть в группе E. Туда же попал победитель плей-офф B в Лиге наций – это будет одна из четырех команд Украина/Босния и Герцеговина/Исландия/Израиль.

Уже 21 февраля Наполи будет принимать Барселону в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Кальцона получит 2 дня, чтобы подготовить команду к такой важной встрече.

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