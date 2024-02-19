Мудрик – не первый в черном списке Челси: украинец может избежать продажи
Авторитетный журналист Бен Джейкобс рассказал, как видит планы Челси на летнее трансферное окно.
"Придется ли продавать Мудрика для стабилизации финансов? Челси имеет других футболистов, которые считаются лишними и могут пополнить клубную казну.
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Лукаку – первый, Маатсена хотели продать еще в январе. Еще будут деньги за Льюиса Холла, когда Ньюкасл активирует опцию выкупа. Также есть Чалоба, возможно, Кукурелья и Галлахер.
Челси имеет достаточно активов. Это означает, что клубу не придется продавать Мудрика, чтобы выручить средства", – цитирует Джейкобса портал Chelsea News.
Мудрик год назад перешел в Челси, но не сумел стать игроком основы в кризисной команде. В последних трех матчах тренер вообще не выпускал Михаила на поле.