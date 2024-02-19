"Придется ли продавать Мудрика для стабилизации финансов? Челси имеет других футболистов, которые считаются лишними и могут пополнить клубную казну.

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Лукаку – первый, Маатсена хотели продать еще в январе. Еще будут деньги за Льюиса Холла, когда Ньюкасл активирует опцию выкупа. Также есть Чалоба, возможно, Кукурелья и Галлахер.

Челси имеет достаточно активов. Это означает, что клубу не придется продавать Мудрика, чтобы выручить средства", – цитирует Джейкобса портал Chelsea News.

Мудрик год назад перешел в Челси, но не сумел стать игроком основы в кризисной команде. В последних трех матчах тренер вообще не выпускал Михаила на поле.

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