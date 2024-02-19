Эвертон не побеждал в чемпионате более двух месяцев, или же на протяжении семи матчей. Однако на смену тренера решились соперники "ирисок". Кристал Пэлас за несколько часов до отчетного матча объявил об отставке Роя Ходжсона. Причиной стали и результаты, и внезапное ухудшение состояния здоровья опытного специалиста. Новым тренером "орлов" стал Оливер Гласнер, который находился на трибунах Гудисон Парк.

Тренер-рекордсмен АПЛ официально потерял работу за несколько часов до матча против украинца

Виталий Миколенко вчера женился. Очевидно, громких празднований не устраивали – сегодня украинец привычно вышел в стартовом составе. Силы ему были нужны. В первом тайме несколько раз оставляли украинца одного против двух соперников. Наш земляк выгодно выбирал позицию, давая своей команде шанс перегруппироваться и нивелировать угрозу. Значительно перспективнее Кристал Пэлас оголял другие зоны.

В атаке Эвертон играл очень примитивно. Преимущественно дальние забросы в надежде, что Калверт-Льюин сможет зацепиться. Парочку раз получилось. Доминик даже заработал перспективный штрафной, но гостям понадобилось более часа, чтобы впервые пробить в створ ворот соперника. Активно ходил вперед и Миколенко. Виталий и бить пытался, и искать партнеров передачами. Впрочем, успеха в этих действиях не достиг.

По иронии судьбы, Эвертон пропустил, когда сам начал играть активнее. Шикарный гол забили из-под Миколенко. Виталий остался страховать центрального защитника, но тот проиграл свою борьбу Матета. Форвард Кристал Пэлас сумел скинуть на Айю, а Миколенко был далековато, чтобы успеть накрыть. Да и удар у ганца получился очень хорошим. У Пикфорда было очень мало шансов спасти.

Гости, одержав преимущество в счете, отошли в глубокую оборону. Неплохой план, ведь позиционные атаки – не самое сильное оружие Эвертона. Хотя помогал даже Миколенко. Украинец успел отдать два ключевых паса, а это очень приличный результат. Однако гол сделали другие. Голкипер спас после удара Гарнера, но перевел на угловой. После подачи Макнила Джонстон сыграл не очень уверенно, позволив Онана переправить мяч в сетку.

Эвертон ничья не устраивала. Хозяева до последнего пытались наседать на ворота соперника. Неплохую передачу вырезал Миколенко – Бету совсем чуть-чуть не попал в створ. В конце концов Кристал Пелас выстоял и сумел не проиграть в первом матче после смены тренера. Даже ничьей хватило "ирискам", чтобы покинуть зону вылета (обошли Лутон по дополнительным показателям).