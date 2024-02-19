Руководство Сандерленда не церемонится с наставниками при первых признаках кризиса.

"Черные коты" официально подтвердили отставку Майкла Билла с поста главного тренера.

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Бывший помощник Стивена Джеррарда возглавил Сандерленд лишь 2 месяца назад, заменив Тони Моубрея. Бил успел провести 12 матчей – 4 победы, 2 ничьи и 6 поражений. Терпение руководства треснуло после 2 подряд неудач, которые отбросили команду украинца Назария Русина на расстояние 4 очков от зоны плей-офф Чемпионшипа.

Сандерленд сразу объявил о назначении 37-летнего Майка Доддса до конца сезона. Он ассистировал Билу и имел опыт работы исполняющим обязанности после увольнения Моубрея.

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