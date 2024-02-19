“На прошлой неделе я получил очень интересную информацию. Я этого не знал и считаю нужным ею поделиться. Оказывается, 10 наших футболистов-легионеров, действующих игроков национальной сборной Украины, системно ежемесячно поддерживают семьи погибших футбольных фанов. Сейчас их донаты – это ежемесячные выплаты 12-м семьям погибших героев.

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Хочу назвать фамилии этих футболистов. Сергей Сидорчук, Сергей Кривцов, Александр Зинченко, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Анатолий Трубин, Илья Забарный.

Я знаю лично почти всех, но ни от одного из них до сих пор об этом не слышал. Почему рассказываю об этом публично? Во-первых, хочу выразить им колоссальный респект. В нашем футболе нужно говорить не только о плохом, но и о хорошем также.

Хочу выразить искреннюю надежду, что к этим 10-ти изъявят желание присоединиться и другие футболисты, выступающие за рубежом. Когда-то таким образом после одного из выпусков позвонил Сергей Ребров, который тогда еще работал в Аль-Айне. Сказал, что хочет помогать. И активно помогает с того времени.

Поэтому, уважаемые футболисты – легионеры и не только. Присоединяйтесь. Помощи никогда много не бывает. Вы просто на минутку сядьте в покое в одиночестве и задумайтесь над одним важным моментом. Вы имеете возможность играть в футбол. Мы, болельщики, имеем возможность смотреть, как вы играете, комментировать, обсуждать ваш футбол только благодаря мужеству и храбрости людей, которые сейчас защищают нашу страну с оружием в руках. И наш долг – оказывать им всестороннюю поддержку, насколько это позволяют наши возможности", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

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