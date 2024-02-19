Украинский голкипер Бенфики и национальной сборной Анатолий Трубин установил уникальный рекорд в истории лиссабонского клуба. Экс-киперу Шахтера удалось отразить три пенальти в течение одного сезона – первый такой случай в истории португальского клуба. Уникальное достижение Трубин оформил в матче против аутсайдера Визелы, которую "орлы" разгромили со счетом 6:1.

Трубин получил уникальный подарок от болельщика – кипер Бенфики столкнулся с "курьезом Лунина"

О реакции фанатов и прессы на достижение Трубина, очередном голе Романа Безуса за кипрскую Омонию, а также выходе Руслана Малиновского в матче Дженоа против Наполи, смотрите в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".