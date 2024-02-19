Кристал Пэлас официально объявил об отставке 76-летнего специалиста, который может похвастаться званием самого возрастного тренера в истории АПЛ.

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Ходжсон ранее уже выходил на пенсию, но возвращался спасать борцов за выживание. В марте 2023-го ветеран откликнулся на приглашение Кристал Пэлас и удержал "орлов" в элите. Впрочем, нынешний сезон складывается непросто. У лондонцев лишь три победы в 19 последних матчах и 5 очков отрыва от зоны вылета. Кроме того, у Ходжсона начались проблемы со здоровьем, из-за которых он попал в больницу.

Фаворитом на тренерский мостик Пэлас считается австриец Оливер Гласнер. Интересно, что об уходе Ходжсона объявили за 4 часа до матча против прямого конкурента. Сегодня в 22:00 "орлы" сыграют на поле Эвертона Виталия Миколенко, который отстает на 5 очков.

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