Жирона приехала в Бильбао с надеждой вернуться в чемпионскую гонку. Осечка Реала позволила каталонцам сократить отставание до трех очков – но для этого необходимо было побеждать Атлетико. Под такую задачу Мичел отправил в бой обоих своих украинцев.

Атлетик тоже был мотивирован. Команда держалась в пяти очках от зоны ЛЧ – и этот разрыв сохранился бы в случае неудачи с Жироной. Именно поэтому подопечные Эрнесто Вальверде были заряжены исключительно на победу.

Жирона провалила первый тайм

Баски накрыли соперника агрессивным высоким прессингом, что вылилось в гол уже на 2-й минуте. Алейш Гарсия, оказавшись под давлением на собственной трети, выдал поперечный пас через полполя. Беренгер перехватил его, качнул защитника и пробил метров с 20-ти – точно под левую стойку!

Не меньшую проблему для каталонцев составляли рейды Иньяки Уильямса. Так, на 8-й минуте он развернулся в центре вокруг Гутьерреса, убежал от Эрреры и разогнал контратаку, завершив слалом передачей на правый фланг. Беренгер оттуда прострелил на 11 метров – Уильямс замыкал, но пробил слабо!

На 24-й же Иньяки легко оставил за спиной Гутьерреса, вошел на край штрафной и еще раз качнул Мигеля. Далее ганец пробил в ближний, попав во внешнюю сторону сетки. Также в его активе был удар головой с хорошей позиции, но Гассанига поймал мяч.

А что Жирона? Ближе к середине тайма гости адаптировались к давлению Атлетика, начав его проходить, однако с развитием атаки возникали проблемы. Каталонцы выглядели слишком прогнозируемо и медленно. Передачи в ширину на Цыганкова и Савио приносили минимум выгоды – до перерыва подопечные Мичела нанесли всего три удара.

Атлетик полностью контролировал ход встречи, контролируя ее темп и не позволяя Жироне разбежаться. Кроме моментов Уильямса, хозяева организовали еще несколько неприятных атак без острого завершения – для гостей все могло завершиться значительно хуже.

Украинцы вытягивали Жирону на своем горбу

Цыганков и Довбик стали едва ли не единственными лучами надежды в каталонской темноте. Все три выстрела по воротам Симона в первом тайме прошли при их непосредственном участии: два нанес Виктор, а третий провел Эррера – после обыгрыша наших земляков.

Причем удары были очень неплохими. Уже на 9-й минуте Жирона могла сравнять счет вследствие скидки Довбыка на правый угол штрафной – Цыганков бахнул под перекладину, но не закрутил в угол. Голкипер парировал. На 18-й же Витя обстучался с Иваном Мартином и пробил с похожей позиции, однако теперь мяч пролетел над дальней девяткой.

Еще через 13 минут Цыганков сыграл в стеночку с Мартином, прошел Берчиче и покатил Довбыку. Артем отдал пас на линию полукруга, а Эррера выстрелил с рикошетом от защитника – мимо дальней стойки.

Кроме чистого обострения, стоит отметить колоссальную роль смещений Довбыка в опорную зону. Почти каждая успешная попытка Жироны разогнать атаку начиналась с опускания Артема – и последующей скидки партнерам. Если бы не этот маневр, то каталонцы не выходили бы даже за пределы своей трети поля – большинство перехватов в тайме было проведено на половине гостей, сразу за центральным кругом.

После перерыва активность украинцев принесла успех – Жирона умудрилась сравнять счет на 49-й минуте! Иван Мартин эффектно от Прадоса и выполнил прострел с левого фланга, который на линии вратарской никто не перехватил (что было чудом). Цыганков не простил басков за расконцентрацию, вколотив мяч в сетку.

Жирона нажала на кнопку самоликвидации

Вообще, Жирона неплохо начала игру. За минуту до гола Цыганкова хорошее врывание с ударом провел Савио (Симон выручил), а на 50-х минутах гости выглядели довольно агрессивно. Тот же Довбык продолжал разбрасывать мяч партнерам, а в одном из эпизодов протащил сферу сквозь центр, как танк.

А затем каталонцы привезли себе гол. Гутьеррес на 56-й оказался под прессингом Уильямса и Гурусеты, попытался отдать пас пяткой назад – и потерял мяч. Гурусета сразу же прострелил в штрафную, а Беренгер замкнул в касание. 2:1!

А еще через четыре минуты Жирона пропустила во второй раз. Сразу два защитника проиграли Уильямсу позицию и борьбу за лонгбол, запущенный метров на 50-60. Особенно Иньяки поиздевался над Гутьерресом, прежде чем пробить в дальний угол – рикошетом от стойки мяч влетел в ворота. 3:1!

На этом баски (и защитники Жироны) не останавливались. Ровно через три минуты Беренгер пробивал из пределов вратарской, воспользовавшись рикошетом от Хуанпе и Эрика Гарсии – Гассанига спас, чтобы устроить привоз на 67-й. Пауло не смог обработать пас назад, потеряв мяч в двух метрах от ворот и чудом успев выбить его из-под Уильямса.

Каталонцы могли спастись

Хотя поначалу в это не верилось. После третьего пропущенного и серии других моментов Жирона попала в нокдаун. Тем не менее, парад расточительства вылез для Атлетика боком – на 75-й минуте гости заработали стандарт, а подачу Алейша Гарсии оттуда спокойно замкнул Эрик Гарсия! 3:2.

Особой выгоды этот гол не принес. До конца основного времени Жирона выглядела безыдейно и беззубо. Цыганков, как и ожидалось, растворился после часа игры, но его сняли аж на 89-й минуте. На поле вышел Стуани, который тоже ничем интересным не запомнился.

Но на 3-й компенсированной минуте подопечные Мичела получили супершанс сравнять счет. Савио ворвался на край штрафной и мощно пробил, Симон парировал, а свежий Солис подхватил мяч и мощно пробил из-за пределов в пустые ворота. Впрочем, на пути мяча оказался Вивиан, который выбил его с линии!

После этого Жирона прижала Атлетик, что едва не завершилось голом Солиса. Опорник замыкал подачу с правого фланга, однако сфера пролетела мимо дальней штанги. В конце концов, чуда не произошло – финальный свисток зафиксировал победу Атлетика со счетом 3:2. Жирона все дальше от чемпионства.