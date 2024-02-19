Похоже Валенсия определилась с судьбой Романа Яремчука – потенциальный конкурент не станет помехой, но есть одно "но".

Как сообщает журналист "Футбол 24" Владимир Лесько со ссылкой на собственные источники в Испании, Валенсия готова рассмотреть возможность очередной аренды или даже трансфера Романа Яремчука, если Брюгге будет открытым к переговорам на более скромных условиях, чем 17 млн евро.

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Сейчас в клубе считают, что оставить украинца будет сложно именно из-за финансовых аппетитов бельгийцев. Однако, в Валенсии очень довольны прогрессом Романа и его нынешней формой.

Летом "летучие мыши" попытаются завершить сделку с Рафой Миром, однако будущее Романа не связано с форвардом Севильи. Валенсия считает их совместимыми и не против получить обоих.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за испанцев 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Его аренда с Валенсией рассчитана до лета 2024-го, а контракт с Брюгге действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро (к слову, бельгийцам Роман обошелся в 17 миллионов).

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