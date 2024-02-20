Українці за кордоном

Безус стукає у збірну України, Трубін помилився, але з рекордом увійшов в історію Бенфіки.

Десять легіонерів збірної України щомісячно підтримують родини загиблих фанатів – став відомий список благодійників.

За Яремчука 17 мільйонів не потягнуть – іменитий клуб прагне оформити трансфер українця з великою знижкою.

Мудрик – не перший у чорному списку Челсі: українець може уникнути продажу.

Україна і світ

Гол Циганкова не врятував Жирону від поразки в Більбао – каталонці все далі від мрій про золото.

Евертон врятувався від поразки Крістал Пелас і покинув зону вильоту – з-під Миколенка забили розкішний гол

Динамо знайшло вирішення головної проблеми на випадок трансферної невдачі – разючий контраст зі Шахтарем.

Монзуль очолить Комітет арбітрів УАФ, італійці покинуть Україну.

Тренерські відставки

У понеділок відбулося кілька гучних тренерських перестановок. Ауреліо Де Лаурентіс за кілька днів до матчу з Барселоною у Лізі чемпіонів наважився звільнити Вальтера Мадзаррі. Наразі Наполі запросив наставника збірної Словаччини.

Назарій Русин отримав уже третього тренера за цей сезон. Сандерленд звільнив колишнього асистента Стівена Джеррарда лише після 13 матчів на чолі команди. В АПЛ тренерів змінив Крістал Пелас. Очікувано замість Роя Ходжсона призначили Олівера Гласнера.

Марсель поспішає призначити сенсаційного тренера до матчу-відповіді з Шахтарем – він з ганьбою втратив роботу в Африці.