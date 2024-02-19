Украина

Динамо официально завершило турецкий сбор – Шовковский и Ко вернулись в Украину.

Заря отказалась от трансфера бывшего нападающего Карпат.

ЛНЗ вернул в УПЛ экс-лидера европейской сборной, которого хотел Ювентус – хавбека выхватили из-под носа конкурентов.

Миколенко женился – молодожены показали первые фото.

Мир

Милан в сумасшедшем матче проиграл Монце – 6 голов, красная за удар в лицо, кровавая травма голкипера и юбилей Жиру.

Бавария уступила аутсайдеру Бундеслиги, потерпев 3-е поражение подряд – Упамекано привез пенальти, Кейн не стал героем.

Манчестер Юнайтед удержал победу над Лутоном – Хёйлунд забил на 37-й секунде, продлив рекордную голевую серию.

Скандал в МЛС: арбитры отказались работать на матчах – такого Месси и другие звезды еще не видели.

Реал сенсационно споткнулся в дерби, подарив шанс Жироне: Лунин спасал, но пропустил от воспитанника "бланкос".

Украинцы за границей

Бенфика за тайм уничтожила команду украинца – Трубин привез курьезный гол и отразил пенальти, экс-звезда Шахтера оформил 2+2.

Украинец отдал ассист а-ля Бекхэм против команды Хацкевича в чемпионате Польши – видео результативного действия.

Мудрик получил идеальный вариант продолжения карьеры – искусственный интеллект определил лучший клуб для звезды Челси.