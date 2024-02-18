Юрий Ткачук этой зимой перебрался в Знич Прушкув, а в первом официальном поединке за новую команду отметился классным ассистом – пострадали подопечные Хацкевича.

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Гол произошел на 21-й минуте. Ткачук получил мяч на чужой половине и навесил в штрафную. Передача получилась в стиле легендарного Дэвида Бекхэма – форварду Табаре оставалось подрезать мяч в дальний угол.

Добавим, что Знич Прушкув расположился в середине таблицы (в онлайн-таблице поднялся на 11 место, 26 очков), а Заглембе с 11 пунктами остался на дне.

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