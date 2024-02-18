Нападающий Матар Дийе не присоединится к Заре этой зимой.

Боссы Зари решили не подписывать контракт с Матаром Дийе, сообщает ТаТоТаке. Нападающий уже покинул расположение клуба.

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Отмечается, что экс-нападающий Карпат и Олимпика приехал в не лучшем функциональном состоянии, а потом еще и заболел и показать себя должным образом не сумел. Таким образом, Заря вернется в текущий сезон с таким списком нападающих: Герреро, Ндур, Бугай, Горбач.

Напомним, Матар Дийе знаком украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий Олимпик (23 матча, 8 голов и 2 ассиста) и львовские Карпаты (3 поединка, 1 гол).

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