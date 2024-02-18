Уже даже компьютерные технологии подключились к поиску лучшей судьбы для "узника" Челси Михаила Мудрика.

Украинский вингер Михаил Мудрик продолжает страдать в Челси. К неубедительной игре и слабой реализации добавился глубокий запас. Маурисио Почеттино решил повоспитывать свою звезду, оставляя его на скамейке запасных уже третий матч подряд.

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Специалисты и болельщики по всему миру пытаются понять причины кризиса украинца и найти ему достойный клуб. Присоединился к этой миссии и искусственный интеллект. Аналитическая программа SciSports, которая дает советы футболистам по трансферам, определила лучший следующий клуб для Мудрика.

По версии компьютера, идеальным вариантом для украинца стал бы лондонский Вест Хэм, сообщает Legioners.ua.

К слову, зимой Михаил имел шанс перейти в Баварию, но Почеттино отказался отпускать вингера.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с "синими" действует до 30 июня 2031 года.

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