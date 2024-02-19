Болельщикам "россонери" напомнили, почему клуб планирует попрощаться со Стефано Пиоли по завершении сезона. Последние два месяца критики стало меньше, ведь команда потерпела лишь одно поражение (в матче Кубка Италии). Могло показаться, что кризис позади, но это иллюзия. В нынешнем Милане все держится на персоналиях, тренерская мысль ничего не решает (если она вообще есть).

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Ротация состава это ярко показала. Без Жиру и Леау миланцы просто не знают, как атаковать. Хотя Чуквуэзе и Окафор – очень хорошие опции на уровне Серии А. Особенно на фоне середняков. Однако они просто не понимают, как взаимодействовать таким образом, чтобы создавать проблемы сопернику. Следует взять пример с Монцы, которая с индивидуально более слабыми соперниками вела игру.

Наиболее насыщенным периодом стал конец первого тайма. Все началось со столкновения Ди Грегорио и Кольпани. Защитнику забинтовали голову, а вот голкипера после оказания помощи пришлось менять. Кадровую потерю хозяевам компенсировало игровым преимуществом. Малик Чау отметил возвращение в стартовый состав провалом. Немец в одной атаке фолил дважды. Первый фол атаку не сорвал, а второй привел к пенальти. К тому же смысла этого делать совершенно не было, ведь за этого игрока вообще отвечал Габбия, который контролировал ситуацию.

Маттео Пессина уверенно пробил с 11-ти метров, открыв счет. На этом Монца не остановилась и еще до перерыва удвоила преимущество. Дани Мота из выгодной позиции прошил Меньяна. На второй тайм Пиоли выпустил Леау, Пулишича и Рейндерса – таким ходом тренер фактически признал, что его план на игру провалился. Добить команду решил Йович. На 51-й минуте серб заработал прямую красную. Лука, очевидно, повелся на провокацию и ударил соперника в лицо.

Поскольку счет был 0:2, пришлось выпускать нового нападающего, пожертвовав опорным полузащитником. Появился Оливье Жиру, которому хватило десяти минут, чтобы отличиться. Француз переправил мяч в ворота после сбкидки от Пулишича. Это 20-е результативное действие (12 голов и 8 ассистов) Жиру в нынешнем сезоне Серии А. Лучшие показатели только у Лаутаро Мартинеса, имеющего 22 очка по системе гол+пас.

Этот гол очень много дал для зрелищности матча. Милан изо всех сил пытался хотя бы спастись от поражения. Монца, имея на игрока больше, старалась использовать разрывы в редутах соперника. Но как-то слишком вяло. Казалось, хозяева уже поверили в собственный успех. А зря. В концовке матча Муса протащил мяч к чужой штрафной. Его удар заблокировали, но шанс получил другой американец. Пулишич раскрутил Кольпани и безупречно пробил под дальнюю штангу.

Фаны гостей уже начали мечтать о победе, но их ждал болезненный удар. Едва ли не в первой атаке после пропущенного Монца снова вышла вперед. Уоррен Бондо забил невероятный гол ударом с 20 метров. Это его первый гол в профессиональном футболе. Точку поставил воспитанник Милана Лоренцо Коломбо. Правда, он играет за Монцу на правах аренды. 4:2!

"Россонери" не воспользовались шансом опередить Ювентус и занять второе место в турнирной таблице Серии А. Монца осталась на 11-й строчке, но теперь имеет три очка преимущества над Дженоа.