Бенфика за тайм уничтожила команду украинца – Трубин привез гол и отбил пенальти, экс-звезда Шахтера оформил 2+2
Бенфика разгромила Визелу в матче 22-го тура чемпионата Португалии. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Чемпионат Португалии 2023/24, 22-й тур
Бенфика – Визела – 6:1
Голы: Нерес, 16, 45+1, Отаменди, 25, Гувея, 30, Рафа Силва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 – Эссенд, 48
Нереализованный пенальти: Эссенд, 71 (Визела)
В матче между Бенфикой и Визелой в стартовых составах обеих команд вышли украинцы. Трубин уже привычно защищал ворота "орлов", а у гостей на поле вышел Орест Лебеденко. Бенфика еще в первом тайме деклассировала соперника, забив 5 голов. Особенно приложился экс-вингер Шахтера Давид Нерес, который оформил дубль да еще и ассистировал Отаменди.
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Казалось, что поединок будет очень простым для Анатолия Трубина, по воротам которого нанесли аж 1 неточный удар за тайм. Уже на старте второй половины украинец придумал гол в ворота Бенфики – голкипер, пытаясь выбить мяч, попал в соперника. Эссенд подхватил, Трубин справился с его первым ударом, но вторая попытка из-под защитника застала Анатолия врасплох.
Бенфика могла пропустить и во второй раз. Морато неаккуратно сыграл в своей штрафной и сбил соперника, а арбитр указал на отметку. Однако, Трубин парировал пенальти в исполнении Эссенда. Маркос Леонардо добил соперника - еще один ассист в активе Нереса.
Таким образом, "орлы" набрали 55 очков и возглавили турнирную таблицу, однако у лиссабонского Спортинга (52 пункта) есть аж 2 игры в запасе.
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