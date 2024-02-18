Чемпионат Португалии 2023/24, 22-й тур

Бенфика – Визела – 6:1

Голы: Нерес, 16, 45+1, Отаменди, 25, Гувея, 30, Рафа Силва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 – Эссенд, 48

Нереализованный пенальти: Эссенд, 71 (Визела)

В матче между Бенфикой и Визелой в стартовых составах обеих команд вышли украинцы. Трубин уже привычно защищал ворота "орлов", а у гостей на поле вышел Орест Лебеденко. Бенфика еще в первом тайме деклассировала соперника, забив 5 голов. Особенно приложился экс-вингер Шахтера Давид Нерес, который оформил дубль да еще и ассистировал Отаменди.

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Казалось, что поединок будет очень простым для Анатолия Трубина, по воротам которого нанесли аж 1 неточный удар за тайм. Уже на старте второй половины украинец придумал гол в ворота Бенфики – голкипер, пытаясь выбить мяч, попал в соперника. Эссенд подхватил, Трубин справился с его первым ударом, но вторая попытка из-под защитника застала Анатолия врасплох.

Бенфика могла пропустить и во второй раз. Морато неаккуратно сыграл в своей штрафной и сбил соперника, а арбитр указал на отметку. Однако, Трубин парировал пенальти в исполнении Эссенда. Маркос Леонардо добил соперника - еще один ассист в активе Нереса.

Таким образом, "орлы" набрали 55 очков и возглавили турнирную таблицу, однако у лиссабонского Спортинга (52 пункта) есть аж 2 игры в запасе.

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Goal: David Neres | Benfica 1-0 Vizelapic.twitter.com/7A7u8xVJhf — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024

Goal: Tiago Gouveia | Benfica 3-0 Vizelapic.twitter.com/IJzSKHIfgj — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024

Goal: David Neres | Benfica 4-0 Vizela | ️ Rafa Silvapic.twitter.com/GGz4nwWJmL — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024

Goal: Rafa Silva | Benfica 5-0 Vizelapic.twitter.com/31R0qW1cqs — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024

Goal: Samuel Essende | Benfica 5-1 Vizela pic.twitter.com/f0LF99hEAa — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024