Еще один представитель УПЛ прибыл на родину после заграничного вояжа.

Накануне Динамо провело свой последний спарринг, одолев молдавский Шериф со счетом 2:0. Этим поединком завершился турецкий этап подготовки к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт киевлян.

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В воскресенье, 18 февраля, делегация "бело-синих", основная и юношеская команды, отправились домой. Из Анталии в Кишинев динамовцы долетели самолетом, после чего пересели на автобусы и пересекли украинскую границу. Ожидается, что в Киев киевляне прибудут поздно вечером.

Напомним, что за два этапа турецкого сбора динамовцы провели десять спаррингов, в которых одержали 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Подготовку к первому официальному матчу в 2024 году против Металлиста 1925 подопечные Александра Шовковского продолжат на клубной базе в Вите-Литовской. Поединок с харьковчанами запланирован на 25 февраля. Начало встречи в 15:30.

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