Чтобы не выпасть из борьбы за зону ЛЧ, МЮ должен был любой ценой побеждать в гостях у Лутона. Вот только задача выглядела непростой. В начале 2024-го новичок АПЛ набрал ход, разгромив Брайтон (4:0) и выдав бешеную перестрелку с Ньюкаслом (4:4) – да и в целом команда потерпела всего одно поражение в семи матчах после Нового года.

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К счастью для манкунианцев, у них есть Хёйлунд. Датская голевая машина открыла счет уже на 37-й секунде, воспользовавшись чудовищной обрезкой Белла – Расмус реализовал выход один на один.

На 7-й же минуте он оформил дубль, подставив корпус под удар Гарначо. Алекс пробивал с лету после отскока с углового, мяч полетел мимо ворот, но попал в грудь Хёйлунду. Таким образом, голкипера поймали на противоходе – 0:2.

Датский форвард установил сразу два достижения. Во-первых, Расмус побил рекорд Виллока – в возрасте 21 года и 14 дней нападающий стал самым молодым игроком, которому удалось забить в шести подряд выходах на поле в АПЛ.

Rasmus Højlund making history pic.twitter.com/tIp15sKZyp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 18, 2024

Во-вторых, Хёйлунд забил самый быстрый выездной гол МЮ в АПЛ и установил самые быстрые выездные 2:0 за всю историю выступлений "дьяволов" в турнире.

Тем не менее, Лутон не сдался. Уже на 14-й минуте подопечные Роба Эдвардса сократили отставание в счете. Чонгу дали развернуться в штрафной и пробить метров с десяти, а мяч рикошетом от Магуайра полетел на дальнюю штангу – там Моррис опередил Шоу и Онана, забив головой. 1:2.

A. Match Overview

Goals: Hojlund (1', 7'), Morris (14')

Assist: Garnacho (7')

Yellow cards: Woodrow (17'), Shaw (20'), Casemiro (34'), Maguire (42'), Towndsend (70'), Mainoo (75'), Lindelof (81'), Osho (87')

Referee: David Coote

Stadium: Kenilworth Road pic.twitter.com/hW15iT9azL — Manchester United World (@manutd_world) February 18, 2024

До перерыва хозяева могли и сравнять счет. В частности, на 36-й минуте классный лонгшот с отскока дался Моррису (мимо правого нижнего угла), а на 45+2-й Чонг стрелял с линии штрафной – немного неточно. А мог отдавать на открытого Чидози...

Отдыхать команды отправились с преимуществом манкунианцев. Второй тайм не стал легче для гостей, но появилась эффективная контригра. Минимум дважды подопечные Эрика Тен Хага могли гарантированно закрывать игру.

Так, на 60-й минуте Бруну Фернандеша вывели на рандеву с голкипером. Португалец обыграл Камински и покатил в пустые, но Локонга спас Лутон! На 67-й же Рашфорд запустил Гарначо на свидание с Камински, однако вингер МЮ не смог переиграть бельгийца.

Были и другие классные атаки. Лутон тоже огрызался – в общем новичок АПЛ выдал аж 22 удара в этом матче, на немного превзойдя "дьяволов". И у хозяев тоже было два супермомента. Навес на 76-й минуте на линию вратарской завершился очень слабым ударом Ошо, а вот в компенсированное время Баркли замкнул подачу с углового – гостей спасла перекладина!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Манчестер Юнайтед. Подопечные Эрика Тен Хага набрали 44 очка, сократив отставание от зоны ЛЧ до пяти зачетных баллов. Лутон держится в одном очке от зоны вылета.

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