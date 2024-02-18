Реал сенсационно потерял очки в дерби, подарив шанс Жироне: Лунин спасал, но пропустил от воспитанника "бланкос"
Реал расписал результативную ничью с Райо Вальекано в 25 туре Ла Лиги (1:1). Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".
“Бланкос” встречались с кризисным коллективом. Райо перед минидерби одержал одну победу в 14-ти матчах и уволил наставника. Иньиго Перес заменил Франсиско. Похожих проблем и близко не было у Реала. Команда Анчелотти уверенно лидировала в Ла Лиге после разгрома Жироны. А посреди недели еще и сделала первый шаг к четвертьфиналу ЛЧ, обыграв в гостях Лейпциг. Героем того матча стал Андрей Лунин, выполнив 9 спасительных сейвов.
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Несмотря на красивый перфоманс украинца Карлетто снова раздумывал над ротацией в воротах. По инсайдам испанских СМИ, итальянец дал заднюю только после разговора с собственными ассистентами. Анчелотти в конце концов провел 4 изменения по сравнению с матчем ЛЧ: Лукас, Фран Гарсия, Модрич и Хоселу вышли вместо Карвахаля, Менди, Крооса и Родриго
Лунин активно работал ногами на первых минутах. Реал частенько выходил из-под высокого прессинга "пчел" именно через нашего кипера. Правда, на третьей минуте Андрей не нашел общий язык с Камавингой, подарив мяч сопернику.
К счастью, Рауль де Томас замешкался с ударом и фактически начал голевую атаку "бланкос" потерей в чужой штрафной. Гости разорвали соперника в быстрой контратаке всего тремя передачами. Браим запустил в прорыв Вальверде, а тот покатил в центр на Хоселу, который хладнокровно открыл счет.
Реал спокойно контролировал игру, а Лунин продолжал быть важным элементом в билд-апе команды Анчелотти. На 20-й минуте Хоселу, казалось, оформил дубль ударом головой, однако за мгновение до этого автор результативной передачи – Лукас – выпустил сферу за лицевую.
Тотальное доминирование "бланкос" завершилось... неожиданным пенальти в ворота Лунина. После удара Трехо мяч нашел руку Камавинги. Арбитр пересмотрел видеоповтор и справедливо указал на "отметку". Эксперты из "Archivo VAR" тоже выносят четкий вердикт: "Рука не прижата к телу, и увеличивает его объем". Воспитанник королевского клуба Де Томас не оставил Андрею шансов – 1:1.
"Пчелы" потеряли Иси Паласона из-за травмы. Он рискует не сыграть с Жироной 26 февраля. Анчелотти попытался освежить игру заменами. На поле появились Родриго, Кроос и Карвахаль, но это не помогало. Реал проводил один из худших матчей в сезоне, почти ничего не создавая. Если бы не красивый удар Крооса со штрафного и суперсейв Димитриевски на 81-й минуте, было бы совсем грустно.
Лунин почти не имел работы после перерыва, но и партнеры ничем интересным не отличались. Кроме абсурдного удаления Карвахаля (две желтые) в компенсированное время. В итоге сенсационная ничья, которая дарит шанс Жироне. В случае победы над Атлетиком в понедельник, Довбик и Ко могут сократить отставание до трех очков. Райо поднялся на 14-е место.