“Бланкос” встречались с кризисным коллективом. Райо перед минидерби одержал одну победу в 14-ти матчах и уволил наставника. Иньиго Перес заменил Франсиско. Похожих проблем и близко не было у Реала. Команда Анчелотти уверенно лидировала в Ла Лиге после разгрома Жироны. А посреди недели еще и сделала первый шаг к четвертьфиналу ЛЧ, обыграв в гостях Лейпциг. Героем того матча стал Андрей Лунин, выполнив 9 спасительных сейвов.

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Несмотря на красивый перфоманс украинца Карлетто снова раздумывал над ротацией в воротах. По инсайдам испанских СМИ, итальянец дал заднюю только после разговора с собственными ассистентами. Анчелотти в конце концов провел 4 изменения по сравнению с матчем ЛЧ: Лукас, Фран Гарсия, Модрич и Хоселу вышли вместо Карвахаля, Менди, Крооса и Родриго

Лунин активно работал ногами на первых минутах. Реал частенько выходил из-под высокого прессинга "пчел" именно через нашего кипера. Правда, на третьей минуте Андрей не нашел общий язык с Камавингой, подарив мяч сопернику.

К счастью, Рауль де Томас замешкался с ударом и фактически начал голевую атаку "бланкос" потерей в чужой штрафной. Гости разорвали соперника в быстрой контратаке всего тремя передачами. Браим запустил в прорыв Вальверде, а тот покатил в центр на Хоселу, который хладнокровно открыл счет.

Реал спокойно контролировал игру, а Лунин продолжал быть важным элементом в билд-апе команды Анчелотти. На 20-й минуте Хоселу, казалось, оформил дубль ударом головой, однако за мгновение до этого автор результативной передачи – Лукас – выпустил сферу за лицевую.

Тотальное доминирование "бланкос" завершилось... неожиданным пенальти в ворота Лунина. После удара Трехо мяч нашел руку Камавинги. Арбитр пересмотрел видеоповтор и справедливо указал на "отметку". Эксперты из "Archivo VAR" тоже выносят четкий вердикт: "Рука не прижата к телу, и увеличивает его объем". Воспитанник королевского клуба Де Томас не оставил Андрею шансов – 1:1.

Melero López salvó los muebles de Muñiz Ruiz en el Rayo Vallecano - Real Madrid.



Camavinga, con la mano separada y ocupando un espacio, desvía el remate de Trejo.



PENALTI CLARO.



️ El colegiado gallego tuvo que acudir al monitor para revisar la acción. pic.twitter.com/hKIekPTkm9 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 18, 2024 Реал вроде бы продолжал владеть инициативой, Вальверде в частности попал в стойку метров с 25, однако у Лунина тоже хватало работы. Сначала Андрей справился с выстрелом Трехо, а в конце первого тайма спас Мадрид прекрасным сейвом, отразив мяч ногой после мощного удара Альваро в ближний. Следует отметить, что атака Райо началась с потери Модрича в центре поля. Благодаря Лунину "бланкос" ушли на перерыв, не уступая в счету. Райо превосходил Реал по ударам в створ (3-1) и ожидаемым голам (1,11-0,76). Второй тайм начался с ошибки Чуамены. Французский хавбек, вынужденно играющий в центре обороны из-за эпидемии травм, позволил себя обокрасть Альваро, но затем сам же заблокировал удар вингера Райо, привезя угловой на собственные ворота. Пача Эспино приложился метров с 30, чуть не повторил "подвиг" Вальверде с балконом. У Реала ничего не получалось, поэтому Винисиус просил пенальты, упав в борьбе с Балью. Защитник Райо, возможно, и придерживал бразильца рукой, однако он слишком картинно дорисовывал "одиннадцатиметровый". Камавинга решил вступиться за партнера, получил желтую и пропустит следующий матч. Реакцию Анчелотти надо было видеть... За подобные выходки в матче с Мальоркой мистер "напихал" своим подопечным в раздевалке. Тогда досталось в частности Лунину, который тоже получил желтую за разговоры с арбитром. Тем временем фанаты Райо устроили протест (один из многих) против строительства нового стадиона.

Una imagen que lo dice todo.



️️ El Rayo es de Vallecas. pic.twitter.com/Gxjwk5pU9U — Relevo (@relevo) February 18, 2024

"Пчелы" потеряли Иси Паласона из-за травмы. Он рискует не сыграть с Жироной 26 февраля. Анчелотти попытался освежить игру заменами. На поле появились Родриго, Кроос и Карвахаль, но это не помогало. Реал проводил один из худших матчей в сезоне, почти ничего не создавая. Если бы не красивый удар Крооса со штрафного и суперсейв Димитриевски на 81-й минуте, было бы совсем грустно.

Лунин почти не имел работы после перерыва, но и партнеры ничем интересным не отличались. Кроме абсурдного удаления Карвахаля (две желтые) в компенсированное время. В итоге сенсационная ничья, которая дарит шанс Жироне. В случае победы над Атлетиком в понедельник, Довбик и Ко могут сократить отставание до трех очков. Райо поднялся на 14-е место.