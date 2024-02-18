Люксембургский легионер турецкого Эюпсора Оливье Тилль продолжит карьеру в ЛНЗ, сообщает официальный сайт черкасцев.

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О сроках и условиях сделки не сообщается, однако Transfermarkt отмечает, что 27-летний хавбек присоединился к команде Олега Дулуба в статусе свободного агента. ЛНЗ удалось выиграть конкуренцию у Ворсклы и Колоса, которые также стремились подписать игрока.

Напомним, Тилль имеет опыт выступлений в УПЛ – он играл за Ворсклу с января 2021-го по март 2022-го, где стал одним из лидеров команды. После полномасштабного вторжения оккупантов Оливье сначала на правах аренды перебрался в перволиговый Эюпспор, а затем подписал с турками полноценный контракт до лета 2024 года (ныне клуб является главным претендентом на выход в Суперлигу). Текущий сезон он начал на правах аренды в составе другой турецкой команды – Шанлыурфаспор из Первой лиги (15-я строчка), за которую в 14 матчах забил 2 гола.

К слову, после ухода из Ворсклы Оливье, которым в свое время интересовался Ювентус, подешевел почти на миллион евро и стоит сейчас согласно Transfermarkt 875 тысяч евро.

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