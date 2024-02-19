Україна

Динамо офіційно завершило турецький збір – Шовковський і Ко повернулись в Україну.

Зоря відмовилась від трансферу колишнього нападника Карпат.

ЛНЗ повернув в УПЛ екс-лідера європейської збірної, якого хотів Ювентус – хавбека вихопили з-під носа конкурентів.

Миколенко одружився – молодята показали перші фото.

Світ

Мілан у божевільному матчі програв Монці – 6 голів, червона за удар в обличчя, кривава травма голкіпера і ювілей Жиру.

Баварія поступилась аутсайдеру Бундесліги, зазнавши 3-ї поразки поспіль – Упамекано привіз пенальті, Кейн не став героєм.

Манчестер Юнайтед втримав перемогу над Лутоном – Хьойлунд забив на 37-й секунді, продовживши рекордну гольову.

Скандал в МЛС: арбітри відмовилися працювати на матчах – такого Мессі та інші зірки ще не бачили.

Реал сенсаційно спіткнувся в дербі, подарувавши шанс Жироні: Лунін рятував, але пропустив від вихованця "бланкос".

Українці за кордоном

Бенфіка за тайм знищила команду українця – Трубін привіз курйозний гол та відбив пенальті, екс-зірка Шахтаря оформив 2+2.

Українець віддав асист а-ля Бекхем проти команди Хацкевича в чемпіонаті Польщі – відео результативної дії.

Мудрик отримав ідеальний варіант продовження кар'єри – штучний інтелект визначив найкращий клуб для зірки Челсі.