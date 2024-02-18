Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко 18 февраля сообщил о своей свадьбе.

Виталий Миколенко и его возлюбленная Виктория Ассорова официально стали мужем и женой. Пара заключила брак в Посольстве Украины в Великобритании.

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"Мистер и миссис Миколенко", – написала жена футболиста в Instagram, добавив фото с церемонии. В комментариях сразу полетели поздравления от украинских футболистов и звезд – Владислав Дубинчак, Денис Бойко, Роман Яремчук, Андрей Бедняков и другие поздравили молодых супругов.

Виталий и Виктория встречалась длительное время. Их первое совместное фото в Instagram появилось еще в 2019 году. Летом 2023-го Миколенко сделал предложение возлюбленной, а теперь пара узаконила свои отношения.

Напомним, в сезоне 2023/24 Миколенко сыграл за Эвертон 25 матчей во всех турнирах. Защитник сборной Украины записал в свой актив 2 гола. Его контракт с "ирисками" рассчитан до лета 2026 года.

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