В воскресенье 22-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 22-й тур

Фрайбург – Айнтрахт – 3:3

Голы: Доан, 30, Грифо, 45+5 (п.), Грегорич, 90 – Мармуш, 27, Кнауфф, 36, 72

Бохум – Бавария – 3:2

Голы: Асано, 38, Шлоттербек, 44, Штогер, 78 (п.) – Мусиала, 14, Кейн, 87

Удаление: Упамекано, 78 (Бавария, вторая желтая карточка)

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В первом матче дня встречались претенденты на еврокубки – Фрайбург и Айнтрахт. Первый опасный момент возник лишь в середине тайма и сразу же воплотился в гол – гости вышли вперед. Не прошло и 3-х минут, как хозяева сравняли и командам пришлось начинать все же с чистого листа. Интересно, что отмечались египтянин и японец.

"Орлы" не остановились и уже совсем скоро снова вышли вперед – Мармуш записал в свой актив гол+пас. Уже в добавленное время Фрайбург отыгрался во второй раз – Грифо с пенальти за грубый подкат Хасебе восстановил статус-кво.

После перерыва болельщики снова сказали свое слово, выступая против захода иностранного капитала в Бундеслигу, и матч был прерван (традиционно поле забросали теннисными мячами). После возобновления игры команды продолжили в уже традиционном ключе – Кнауфф оформил дубль, а Грегорич на 90-й минуте в очередной раз сравнял. На последних секундах оба коллектива могли вырывать победу, но ограничились боевой ничьей – Айнтрахт не знает вкуса побед уже в трех матчах подряд и отдалился от Лиги Европы на 7 очков.

Настоящую сенсацию устроил Бохум, на своем поле одолев Баварию. Мюнхенцы вышли вперед уже в начале встречи и, казалось, возьмут очередные очки в поединке с одним из аутсайдеров. Однако, другого мнения были рурцы: в конце тайма Асано и Шлоттербек перевернули все с ног на голову.

В середине второго тайма Упамекано нанес двойной удар своей команде, заработав вторую желтую карточку и привезя в свои ворота пенальти. Штогер с отметки не оставил шансов Нойеру. Кейн в конце игры удачно сыграл на добивании и вернул "Ротен" в игру. Почти сразу он мог спасать команду от позора и оформить дубль, но... Уже в добавленное время Нойер в сумасшедшем прыжке взял невероятный удар соперника.

Третье поражение мюнхенцев за последнюю неделю (0:3 от Байера в Бундеслиге и 0:1 от Лацио в Лиге чемпионов) отбросило команду от леверкузенцев уже на 8 пунктов.

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