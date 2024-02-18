До старта чемпионата МЛС-2024 осталось всего несколько дней, но открытие нового сезона может омрачить громкий скандал.

За считанные дни до первого официального матча нового сезона остается нерешенным вопрос с арбитрами. Ассоциация профессиональных футбольных арбитров (PSRA) большинством голосов отклонила заключение нового коллективного договора и предложение о запрете забастовок. Действие предыдущего соглашения истекло 12 февраля.

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На практике это означает, что квалифицированные арбитры элитной категории пока не имеют разрешения работать на матчах МЛС. Существует серьезный риск замены судей на значительно менее квалифицированных, сообщает CBS Sports.

В МЛС изрядно опасаются такого сценария. Местный чемпионат только начал набирать популярность после приезда Лионеля Месси в Интер Майами, который, кроме аргентинца, пригласил еще и Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса.

Аналогичный случай произошел в 2014 году. Тогда тоже вынужденно заменили элитных судей на рефери низшей квалификации, что негативно повлияло на уровень арбитража. Новый скандал с возможной заменой арбитров явно не входил в планы лиги, к которой теперь приковано куда больше внимания.

Среди требований, которые выдвигает PSRA для заключения нового соглашения – повышение зарплаты, проезд первым или бизнес-классом на матчи Кубка МЛС, а также улучшение медицинских гарантий на лечение (в частности, предоставление услуг физиотерапии).

Напомним, сезон МЛС-2024 стартует уже в четверг, 22 февраля. Чемпионат откроют Интер Майами и Реал Солт-Лейк. Действующим чемпионом является Коламбус Крю, цвета которого защищает украинец Евгений Чеберко.

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