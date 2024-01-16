Главные новости 15 января: Месси снова стал лучшим в мире, новое снятие очков для Эвертона, команда года ФИФА
Футбол 24 презентует дайджест главных новостей за понедельник, 15 января.
Украина
Хавбек сборной Украины может оказаться в Бразилии – Сенсационный претендент готов удовлетворить аппетиты СК Днепр-1.
Эвертону снова грозит снятие очков – АПЛ официально выдвинула обвинение двум клубам.
КАН: Сенегал разбил Гамбию – с трансляцией матча по всему миру произошел конфуз.
Клинсман стартовал с тяжелой победы на Кубке Азии – звезда ПСЖ забил шедевр с 25 метров.
FIFA The best
Месси получил награду "Игрок года" от ФИФА – аргентинец устроил неожиданные проблемы организаторам.
Премию Пушкаша за лучший гол 2023 года выиграл опорник, пробивший бисиклетой.
Месси, Холанд и Мбаппе попали в символическую сборную по версии ФИФА. Голкиперу Манчестер Сити не нашлось места в команде, но Эдерсон выиграл награду "Вратарь года".
Ребров и Ярмоленко помогли Гвардиоле победить в звании "Тренер года".
Украинцы за границей
Воспитанник Динамо официально нашел себе новый клуб в Европе. Еще один украинский форвард официально перешел в клуб Серии А
Бывший скаут Шахтера присоединился к клубу из английского Чемпионшипа.
Лидер Реала расхвалил Лунина за перформанс в битве за Суперкубок Испании против Барселоны.