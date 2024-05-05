"Было много борьбы и равная игра от обеих команд. И Рух, и Александрия в разные периоды матча качественно выходили из обороны в атаку, поэтому ничья – закономерный результат этого поединка. К сожалению, команда в очередной раз неудачно провела первый тайм и это заметно невооруженным глазом. Видимо, не хватило концентрации. Надо лучше включаться в игру и агрессивно действовать на поле уже с первых минут. Рух в последнее время начал много пропускать в дебюте матчей и нужно исправлять эту ситуацию.

Дубль хавбека Динамо в видеообзоре матча Александрия – Рух – 2:2

В эпизоде с пропущенными голами были потери мячей, отсутствие концентрации в защите – это совсем необязательные мячи. После первого пропущенного гола мы выровняли игру, сравняли счет, а во втором тайме вообще перехватили инициативу, но не смогли повести в счете.

Думаю, если бы второй гол забил первым Рух, а не Александрия, то мы бы довели дело до победы. Команда очень этого хотела, игра во второй половине матча нам удавалась, у нас были моменты. Повторюсь, что если принимать во внимание нашу игру в течение всего матча, то ничья является справедливым результатом", – поделился Пидгурский в комментарии официальному сайту Руха.

Напомним, Александрия и Рух расписали результативную ничью (2:2). За львовян отличились Слюбик и Пастух, а за Александрию дубль оформил Михайленко.

Александрия и Рух расписали ничью в сумасшедшей концовке – слабая серия команды Ротаня продолжается