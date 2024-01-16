Футбол 24 презентує дайджест головних новин за понеділок, 15 січня.

Україна

Хавбек збірної України може опинитися в Бразилії – сенсаційний претендент готовий задовольнити апетити СК Дніпро-1.

Евертону знову загрожує зняття очок – АПЛ офіційно висунула звинувачення двом клубам.

КАН: Сенегал розбив Гамбію – з трансляцією матчу по всьому світу стався конфуз.

Клінсманн стартував з важкої перемоги на Кубку Азії – зірка ПСЖ забив шедевр з 25 метрів.

FIFA The best

Мессі здобув нагороду "Гравець року" від ФІФА – аргентинець влаштував неочікувані проблеми організаторам.

Премію Пушкаша за найкращий гол 2023 року виграв опорник, який пробив бісіклетою.

Мессі, Холанд та Мбаппе потрапили у символічну збірну за версією ФІФА. Голкіперу Манчестер Сіті не знайшлося місця в команді, але Едерсон виграв нагороду "Воротар року".

Ребров і Ярмоленко допомогли Гвардіолі перемогти у званні "Тренер року".

Українці за кордоном

Вихованець Динамо офіційно знайшов собі новий клуб в Європі. Ще один український форвард офіційно перейшов у клуб Серії А

Колишній скаут Шахтаря приєднався до клубу з англійського Чемпіоншипа.

Лідер Реала розхвалив Луніна за перформанс у битві за Суперкубок Іспанії проти Барселони.