Головні новини 15 січня: Мессі знову став найкращим у світі, нове зняття очок для Евертона, команда року ФІФА
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за понеділок, 15 січня.
Україна
Хавбек збірної України може опинитися в Бразилії – сенсаційний претендент готовий задовольнити апетити СК Дніпро-1.
Евертону знову загрожує зняття очок – АПЛ офіційно висунула звинувачення двом клубам.
КАН: Сенегал розбив Гамбію – з трансляцією матчу по всьому світу стався конфуз.
Клінсманн стартував з важкої перемоги на Кубку Азії – зірка ПСЖ забив шедевр з 25 метрів.
FIFA The best
Мессі здобув нагороду "Гравець року" від ФІФА – аргентинець влаштував неочікувані проблеми організаторам.
Премію Пушкаша за найкращий гол 2023 року виграв опорник, який пробив бісіклетою.
Мессі, Холанд та Мбаппе потрапили у символічну збірну за версією ФІФА. Голкіперу Манчестер Сіті не знайшлося місця в команді, але Едерсон виграв нагороду "Воротар року".
Ребров і Ярмоленко допомогли Гвардіолі перемогти у званні "Тренер року".
Українці за кордоном
Вихованець Динамо офіційно знайшов собі новий клуб в Європі. Ще один український форвард офіційно перейшов у клуб Серії А
Колишній скаут Шахтаря приєднався до клубу з англійського Чемпіоншипа.
Лідер Реала розхвалив Луніна за перформанс у битві за Суперкубок Іспанії проти Барселони.