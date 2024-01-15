Награда "Игрок года"-2023 от ФИФА досталась Лионелю Месси (Интер Майами, Аргентина). Главными конкурентами аргентинца стали Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия).

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Впрочем, не обошлось без курьеза – на церемонию награждения FIFA The Best-2023 не прибыли ни Месси, ни Холанд, ни Мбаппе, поэтому трофей никто не забрал. Интересно, что в твиттере ФИФА не появилось поста о победе аргентинца.

Добавим, что Лионель получил награду лучшему игроку по версии ФИФА уже 8-й раз – столько же раз он выигрывал "Золотой мяч".

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