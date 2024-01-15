"Я рад объявить о своем назначении на должность шеф-скаута в Кардифф Сити. С нетерпением жду возможности внести свой вклад в успех этого замечательного клуба", – сообщил Федченков на своей странице в Facebook.

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27-летний специалист ранее работал в скаутинговой службе Шахтера. Позже вместе с Жозе Боту перебрался в греческий ПАОК.

Именно ПАОК был последним клубом Федченкова, из которого украинец ушел в конце прошлого сезона. К слову, Кардифф (клуб из Уэльса, но выступает в английском чемпионате) занимает 13 место в Чемпионшипе.

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