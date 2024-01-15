Вингер Реала Винисиус также остался впечатлен игрой Андрея Лунина в Суперкубке Испании, в котором мадридцы разбили Барселону.

Лунин классно отыграл в финале Суперкубка Испании против Барселоны, спасая Реал от пропущенного гола в нескольких непростых ситуациях.

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Конечно, такое выступление украинца поразило не только болельщиков, но и партнеров по команде. Так, Винисиус лаконично оценил игру вратаря: "Браво, Лунин, браво!"

К слову, для Андрея это второй Суперкубок и седьмой трофей в составе Реала (ранее он выигрывал: чемпионат Испании 2021/22, Кубок Испании 2022/23, Суперкубок Испании 2021/22, Лигу чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и клубный чемпионат мира-2022).

Напомним, в текущем сезоне Лунин сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов (еще в 5 встречах отстоял "на ноль").

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