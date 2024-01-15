В голосовании за звание "Тренер года" Пеп Гвардиола опередил Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги.

Гвардиола набрал 28 баллов, Лучано Спаллетти - 18, а Симоне Индзаги – 11. Именно эти тренеры соревновались за звание "Лучший тренер года". Гвардиола был номинирован как тренер Манчестер Сити, который оформил требл в прошлом сезоне. Спаллетти был номинирован за то, что привёл Наполи к чемпионскому титулу, а Индзаги – за выход с Интером в финал Лиги чемпионов.

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Официальный сайт ФИФА раскрыл голоса капитанов и тренеров национальных сборных. Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко единогласно проголосовали за Гвардиолу. На второе место вингер Динамо поставил Индзаги, на третье – наставника Барселоны Хави. Ребров поставил на второе место Спаллетти, на третье – Индзаги.

Представитель медиа от Украины – журналист Валерий Новобранец – проголосовал за Гвардиолу, Спаллетти и Хави.

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