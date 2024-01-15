Южная Корея одержала победу над Бахрейном (3:1) в первом туре Кубка Азии. Результаты и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Кубок Азии, группа E, 1-й тур

Южная Корея – Бахрейн – (3:1)

Голы: Хван, 39, Ин, 56, 69 – Хашаш, 51

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Подопечные Клинсманна помучились с Бахрейном в первом тайме, хотя и контролировали игру. Первый гол удалось забить лишь на 39 минуте. Отличился Хван.

После перерыва Бахрейн восстановил равновесие на табло, но прекрасные действия звезды ПСЖ Кан Ин Ли вывели Южную Корею вперед. Парижанин забил дальним ударом из-за пределов штрафной. Спустя 13 минут он оформил дубль.

Команда Клинсманна набрала три очка и пока является единоличным лидером в своей группе. Позже сегодня состоится еще два матча: Индонезия сыграет с Ираком, а Малайзия встретится с Иорданией.

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