Полесье получило шанс догнать Рух, который вчера потерял очки. Это очень важно, ведь львовяне держат последнюю еврокубковую позицию – впрочем, даже победы над Зарей житомирянам будет мало. Им надо еще одна осечка конкурента, хотя от столь молодого коллектива ее вполне можно ожидать.

Но для начала надо разобраться с Зарей. Последние результаты подопечных Сергея Шищенко говорят о готовности к успеху – Полесье выиграло три из четырех предыдущих поединков, прибив Минай, Колос и Ворсклу, уступив лишь Динамо. Вот только полтавчан и ковалёвцев одолели минимально благодаря голам на 80-х минутах, а на Закарпатье едва не упустили преимущество в три гола.

Вообще, как-то охарактеризовать футбол полищуков трудно. Команда не имеет четкого стиля и организации. В последних матчах был заметен определенный тренд на вертикализацию игры, но не более. Претендент на Лигу конференций пока демонстрирует уровень, который завершится разгромом в первом же матче квалификации. Возможно, дальше пойдет лучше.

Заря же прервала свою 10-летнюю серию еврокубковых сезонов. Такова плата за менеджмент, для которого нормально отправлять футболистов в дубль за отказ пролонгации контракта. И для которого нормально иметь такой сайт, какой есть сейчас (хотя на сайте Полесья полезной информации не намного больше). О списке факапов луганского клуба можно говорить долго.

Впрочем, подопечным Юрия Коваля сейчас надо не говорить, а работать. Команда осталась без математических шансов на еврокубки – зато у нее есть вполне реальная возможность вылететь в Первую лигу. От зоны переходных матчей отделяют всего два зачетных балла, хотя у Зари еще есть игра в запасе. Пока в даунгрейд не верится, но осечка с Полесьем сейчас недопустима.

По уровню своего футбола весной луганчане выглядели на порядок лучше Полесья. Положительное впечатление произвели не только достойные поединки с Шахтером, а и победы над Черноморцем, Металлистом 1925 или Минаем, не говоря уже о камбэке с 0:2 в Днепре. Тем более неожиданными стали 0:0 с Оболонью в предыдущем туре – это был едва ли не худший матч Зари во втором круге. Команда не вывезла даже физически, "сев" после 60-й минуты.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тейлор (под вопросом), Макуана, Будковский – Чурко (под вопросом)

Дисквалифицированные: Танковский (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Полесье – Заря

Полесье: Кудрик – Смоляков, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Крушинский, Таллес Кошта – Козак, Мустафаев, Назаренко – Фортюне

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Башич, Хахлев – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24"

Матч, в котором трудно делать прогнозы. Даже по результативности возникают сомнения, хотя низовой вариант кажется более вероятным. Заря несколько интереснее в игровом плане, но нестабильна и с проблемами в лайн-апе. Полесье же стабильно выжимает результат при унылой игре, пользуясь широкой скамейкой – и большим везением.

Лучше на этот матч не ставить вообще.

Динамо – Колос: анонс матча УПЛ