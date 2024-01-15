КАН, 1-й тур

Сенегал – Гамбия – 3:0

Голы: Гуйе, 4, Камара, 52, 86

Если бы сборная Сенегала забила свои мяча в середине первого тайма, болельщики по всему миру не смогли бы ими насладиться. Дело в том, что из-за плохой погоды в Абиджане случилось отключение спутника, поэтому трансляция игры временно прервалась. Именно в этом городе расположен центр вещания КАН. Трансляцию удалось восстановить лишь в начале второго тайма, информирует L'Equipe.

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В матче между Давидом и Голиафом сенсации не произошло – фаворит легко расправился с аутсайдером, забив ему три безответных мяча. Пап Гуйе открыл счёт, а полузащитник Метца Ламине Камара оформил дубль. Что интересно, все три ассиата оформили разные игроки – Садио Мане, Исмаила Сарр и хавбек Марселя Илиман Ндиайе.

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