КАН: Сенегал разбил Гамбию – с трансляцией матча по всему миру произошёл конфуз
Трансляция матча первого тура Кубка Африки между сборными Сенегала и Гамбии оборвалась в середине первого тайма.
КАН, 1-й тур
Сенегал – Гамбия – 3:0
Голы: Гуйе, 4, Камара, 52, 86
Если бы сборная Сенегала забила свои мяча в середине первого тайма, болельщики по всему миру не смогли бы ими насладиться. Дело в том, что из-за плохой погоды в Абиджане случилось отключение спутника, поэтому трансляция игры временно прервалась. Именно в этом городе расположен центр вещания КАН. Трансляцию удалось восстановить лишь в начале второго тайма, информирует L'Equipe.
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В матче между Давидом и Голиафом сенсации не произошло – фаворит легко расправился с аутсайдером, забив ему три безответных мяча. Пап Гуйе открыл счёт, а полузащитник Метца Ламине Камара оформил дубль. Что интересно, все три ассиата оформили разные игроки – Садио Мане, Исмаила Сарр и хавбек Марселя Илиман Ндиайе.
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